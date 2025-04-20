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Петербургский дневник

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РИА Новости: политологи в США надеются на прекращение огня на Украине

РИА Новости: политологи в США надеются на прекращение огня на Украине

Москва уже показала свою готовность к урегулированию конфликта Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие может послужить основой для долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

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