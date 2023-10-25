Китай дополнительно выпустит в 4 квартале казначейские облигации на $137 млрд

Президент Китая Си Цзиньпин принял новые меры для поддержки второй по величине экономики мира, анонсировав выпуск дополнительных казначейских облигаций, что позволит повысить коэффициент бюджетного дефицита в 2023 году, пишет Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)