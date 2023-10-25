Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Китай дополнительно выпустит в 4 квартале казначейские облигации на $137 млрд

Китай дополнительно выпустит в 4 квартале казначейские облигации на $137 млрд

Президент Китая Си Цзиньпин принял новые меры для поддержки второй по величине экономики мира, анонсировав выпуск дополнительных казначейских облигаций, что позволит повысить коэффициент бюджетного дефицита в 2023 году, пишет Bloomberg.

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