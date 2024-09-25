Участок дороги на Московском проспекте будет перекрыт в ночь с 24 на 25 сентября

Водоканал Санкт-Петербурга сообщил о проведении ремонтных работ Пресс-служба Водоканала Санкт-Петербурга анонсировала на ночь с 24-го на 25-е сентября ремонтные работы на пересечении Московского проспекта и набережной реки Фонтанки.
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