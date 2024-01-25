МЧС: с начала года при пожарах в Беларуси погибли 25 человек.

За первую неделю 2024 года при пожарах в Беларуси погибли 25 человек. По предварительным данным, в большинстве случаев причиной пожаров с гибелью людей стали неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения, а также нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (перекал печи), сообщили в пресс-службе МЧС.
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