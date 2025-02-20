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Царьград

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Подготовка к похоронам папы Римского: Швейцарская гвардия всё отрицает

Подготовка к похоронам папы Римского: Швейцарская гвардия всё отрицает

Личная охрана папы Франциска отрицает подготовку к его похоронам.Ранее сообщалось, что католики переживают за здоровье папы Римского Франциска, который проходит лечение в римской клинике Gemelli.

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