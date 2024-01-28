Супруга Эрнста сдала мужа с потрохами: Плачем с Костей ночами по "укробратьям"

Интересная жизнь с Vera Star Фото: kadet39.ru Недавно автор задался вполне справедливым вопросом: а как у нас обстоят дела с патриотизмом у руководства федеральных телеканалов, в частности у Константина Львовича Эрнста? Ведь как ни крути, а основная пропагандистская повестка вещается именно на "Первом канале".