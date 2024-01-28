Театр абсурда
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Театр абсурда

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Супруга Эрнста сдала мужа с потрохами: Плачем с Костей ночами по "укробратьям"

Супруга Эрнста сдала мужа с потрохами: Плачем с Костей ночами по "укробратьям"

Интересная жизнь с Vera Star Фото: kadet39.ru Недавно автор задался вполне справедливым вопросом: а как у нас обстоят дела с патриотизмом у руководства федеральных телеканалов, в частности у Константина Львовича Эрнста? Ведь как ни крути, а основная пропагандистская повестка вещается именно на "Первом канале".

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Комментарии
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Сергей С
вы много хотите от агронома
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10 час.
лл
лина любимцева
Эрнст еще до СВО развел на 1 канале местечковую дешевую  пошлятину. Я этот канал уже давно не могу смотреть.
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8 час.
А
Алексей
И без высказывания супруги было понятно, что за фрукт во главе 1-го канала ТВ
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4 час.

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