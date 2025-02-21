Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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До и после: зеленый потолок и другие смелые решения в хрущевской трешке

До и после: зеленый потолок и другие смелые решения в хрущевской трешке

Делимся интересными идеями Место: Санкт-Петербург Тип дома: хрущевка Метраж: 57 кв. м Комнаты: 3 Cанузлы: 1 Высота потолков: 2,5 м Дизайн: Полина Андреева Стилист: Дарья Кузнецова Фото: Кристина Плеер Когда речь заходит о ремонте в хрущевке, многие представляют себе светлые стены и белые потолки.

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