До и после: зеленый потолок и другие смелые решения в хрущевской трешке

Делимся интересными идеями Место: Санкт-Петербург Тип дома: хрущевка Метраж: 57 кв. м Комнаты: 3 Cанузлы: 1 Высота потолков: 2,5 м Дизайн: Полина Андреева Стилист: Дарья Кузнецова Фото: Кристина Плеер Когда речь заходит о ремонте в хрущевке, многие представляют себе светлые стены и белые потолки.