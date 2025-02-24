Объявлены победители Республиканских зимних спортивных играх обучающихся в Удмуртии

Юкаменское. Удмуртия. Команды школьников из Можги и Игринского района заняли первые места на XXV Республиканских зимних спортивных играх обучающихся, которые прошли с 20 по 22 февраля в Юкаменском районе Удмуртии.
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