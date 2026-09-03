Сальдо: тактика ВСУ осталась террористической после назначения Драпатого

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Тактика ВСУ в совершении террористических действий против мирных жителей Херсонской области не изменилась с назначением Михаила Драпатого главкомом.
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