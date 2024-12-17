Создатель музыкальной группы Pink Floyd британец Роджер Уотерс обрушился с критикой на западные власти из-за того, что они позволили Вооружённым силам киевского режима применять полученное ранее ракетное вооружение против расположенных в глубине Российской Федерации целей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии