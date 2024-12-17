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Роджер Уотерс назвал огромной ошибкой разрешение Киеву бить ракетами вглубь РФ

Роджер Уотерс назвал огромной ошибкой разрешение Киеву бить ракетами вглубь РФ

Создатель музыкальной группы Pink Floyd британец Роджер Уотерс обрушился с критикой на западные власти из-за того, что они позволили Вооружённым силам киевского режима применять полученное ранее ракетное вооружение против расположенных в глубине Российской Федерации целей.

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