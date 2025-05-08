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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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СКА, «Ак Барс» и «Локомотив» претендуют на Мамина. ЦСКА предлагает форварду рыночные условия по новому контракту («ВсеПроСпорт»)

СКА, «Ак Барс» и «Локомотив» претендуют на Мамина. ЦСКА предлагает форварду рыночные условия по новому контракту («ВсеПроСпорт»)

Как сообщает «ВсеПроСпорт», на игрока претендуют ЦСКА, СКА, «Ак Барс» и «Локомотив». Ранее сообщалось, что ЦСКА не продлит контракт с Маминым.

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