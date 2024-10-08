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Эволюция интерьеров для людей с ограниченными возможностями: от прошлого к современным трендам

Интерьеры для людей с ограниченными возможностями прошли значительную эволюцию. Ранее основное внимание уделялось лишь минимальным адаптациям стандартных пространств, таким как установка пандусов или поручней.

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