Дагестан предложил уникальные экскурсии: от моря до горных аулов

Дагестан предлагает путешественникам насыщенные экскурсии. Гости могут насладиться морем, исследовать древний Дербент с крепостью Нарын-Кала и посетить горные достопримечательности, такие как бархан Сарыкум, сулакский каньон и аул-призрак Гамсутль.