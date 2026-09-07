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Царьград

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Дагестан предложил уникальные экскурсии: от моря до горных аулов

Дагестан предложил уникальные экскурсии: от моря до горных аулов

Дагестан предлагает путешественникам насыщенные экскурсии. Гости могут насладиться морем, исследовать древний Дербент с крепостью Нарын-Кала и посетить горные достопримечательности, такие как бархан Сарыкум, сулакский каньон и аул-призрак Гамсутль.

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