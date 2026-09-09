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Царьград

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ВТБ нарастил выдачу кредитов жителям Новосибирска на 47%

ВТБ нарастил выдачу кредитов жителям Новосибирска на 47%

Розничное кредитование в Новосибирской области демонстрирует заметный рост: за шесть месяцев текущего года ВТБ выдал жителям региона на 47% больше кредитных средств, чем за аналогичный период прошлого.

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