В Камчатском крае военнослужащие 12 ГУ МО России приняли школьников в ряды Юнармии

В Камчатском крае военнослужащие 12 ГУ МО России приняли школьников в ряды Юнармии

В ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» вступили более 50 школьников города Вилючинск, Камчатского края.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх