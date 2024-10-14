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Reuters: Украина просит Бразилию арестовать Путина на саммите G20

Reuters: Украина просит Бразилию арестовать Путина на саммите G20

Украина призывает Бразилию арестовать Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» G20.Украинские власти призывают Бразилию арестовать президента России Владимира Путина, если он посетит саммит «Большой двадцатки» G20, пишет Reuters.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Украина просит Бразилию арестовать Путина . Бразилия же требует у Украины отсосать у Путина и заткнуться .
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14 час.

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