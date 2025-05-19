Пошла третья неделя: десятки приморцев до сих пор отрезаны от «большой земли» из-за паводка

В Приморском крае до сих пор отрезаны от внешнего мира более 100 жителей села Березовка. Проезд к населенному пункту в Чугуевском районе недоступен более двух недель, а подробнее о паводковой обстановке рассказали в МинГОЧС края, сообщает PRIMPRESS.