Пошла третья неделя: десятки приморцев до сих пор отрезаны от «большой земли» из-за паводка

В Приморском крае до сих пор отрезаны от внешнего мира более 100 жителей села Березовка. Проезд к населенному пункту в Чугуевском районе недоступен более двух недель, а подробнее о паводковой обстановке рассказали в МинГОЧС края, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии