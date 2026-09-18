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Газета.ру

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Редакция Ura.ru выяснила, что на даче не стоит высаживать дуб и ольху

Редакция Ura.ru выяснила, что на даче не стоит высаживать дуб и ольху

При посадке дерева на даче важно учитывать несколько факторов. В редакции Ura.ru выяснили, что некоторые породы способны повреждать постройки, вытягивать влагу и питательные вещества из почвы, привлекать вредителей и создавать другие проблемы.

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