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Nscale подала заявку на IPO при портфеле свыше $100 млрд

Nscale подала заявку на IPO при портфеле свыше $100 млрд

Британская Nscale Limited подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) регистрационное заявление по форме S-1 для проведения первичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером NSCL.

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