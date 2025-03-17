Грушко заявил, что Россия может обсудить невооруженных наблюдателей для Украины

Заместитель главы МИД Российской Федерации Александр Грушко проинформировал о том, что договорённости по поводу завершения бушующего на украинской территории противостояния, возможно, будут включать в себя отправку на линию боевого соприкосновения наблюдательных групп, которые не будут вооружены.