Грушко заявил, что Россия может обсудить невооруженных наблюдателей для Украины

Заместитель главы МИД Российской Федерации Александр Грушко проинформировал о том, что договорённости по поводу завершения бушующего на украинской территории противостояния, возможно, будут включать в себя отправку на линию боевого соприкосновения наблюдательных групп, которые не будут вооружены.
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