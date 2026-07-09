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Моргенштерну* грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах

Моргенштерну* грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Суд в Москве зарегистрировал новый административный протокол в отношении рэпера Алишера (Исраэля Йегуду) Моргенштерна* за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

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