Моргенштерну* грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Суд в Москве зарегистрировал новый административный протокол в отношении рэпера Алишера (Исраэля Йегуду) Моргенштерна* за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
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