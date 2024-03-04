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Пути доставки западных ракет на Украину перестали быть тайной для России

Пути доставки западных ракет на Украину перестали быть тайной для России

Утечка данных о поставках дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow обеспокоила западных политиков и военныхЛогистика поставок дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину перестала быть тайной для русской разведки.

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