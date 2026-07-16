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Россиян призвали помнить про один нюанс при покупке и продаже долларов

Россиян призвали помнить про один нюанс при покупке и продаже долларов

Частая конвертация из рублей в валюту и обратно может привести к потере части капитала. Помнить об этом нюансе россиян призвала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им.

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