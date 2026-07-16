Россиян призвали помнить про один нюанс при покупке и продаже долларов

Частая конвертация из рублей в валюту и обратно может привести к потере части капитала. Помнить об этом нюансе россиян призвала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии