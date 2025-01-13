Главная морская операция, о которой молчат, началась: Сначала России дадут выиграть, а потом Крым захватят через Одессу

Запад спит и видит, как уводит у нас из-под носа лакомый регион. В логике британцев необходимо отрезать Россию от теплых морей, они работают над этим столетиями, поэтому враг не оставляет планов взять Крым.
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