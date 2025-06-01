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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Видеоигры Детям Всё о Дзене Вакансии Дзен на iOS и Android РЕН ТВ 529 тыс подписч

Встреча закончилась с разгромным счетом 5:0 в пользу французской команды Французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, уверенно обыграл итальянский "Интер" и стал победителем обновленной Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25.

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