СК РФ попросили проверить историка моды Александра Васильева после его выступления в МГУ

Бывший ведущий "Модного приговора", осудивший СВО, вернулся в Москву и преподаёт студентам.Как стало известно, с требованием провести проверку в отношении шоумена обратились общественники движения "Ветераны России".
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