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СК РФ попросили проверить историка моды Александра Васильева после его выступления в МГУ

СК РФ попросили проверить историка моды Александра Васильева после его выступления в МГУ

Бывший ведущий "Модного приговора", осудивший СВО, вернулся в Москву и преподаёт студентам.Как стало известно, с требованием провести проверку в отношении шоумена обратились общественники движения "Ветераны России".

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Комментарии
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Владислав Владислав
Вот это точно.
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10 час.
Юрий Золотарев
ЛЮБОЕ антироссийское ДЕРЬМО должно быть выведено &quot;за скобки&quot; России!  А не лекции читать в МГУ...
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9 час.
СЭМЭН Иваницкий
ДОЛОЙ пИДАРАСОВ ВСЕХ МАСТЕЙ!!!
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7 час.

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