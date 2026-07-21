Год за рулем Nissan Leaf: как электромобиль пережил морозы и изменил мое представление о личном транспорте

Когда я впервые всерьез задумалась о покупке электромобиля, внутри боролись любопытство и скепсис. Слишком много мифов окружает эти машины, и самый живучий из них — полная беспомощность перед лицом суровой зимы.
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