Наука и Техника
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наука и Техника

119 подписчиков

Год за рулем Nissan Leaf: как электромобиль пережил морозы и изменил мое представление о личном транспорте

Год за рулем Nissan Leaf: как электромобиль пережил морозы и изменил мое представление о личном транспорте

Когда я впервые всерьез задумалась о покупке электромобиля, внутри боролись любопытство и скепсис. Слишком много мифов окружает эти машины, и самый живучий из них — полная беспомощность перед лицом суровой зимы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии