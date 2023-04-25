Popcaketv

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Чимин подсидел Ви и оформился в одну воинскую часть с Чонгуком: «Скоро наш призыв»

Чимин подсидел Ви и оформился в одну воинскую часть с Чонгуком: «Скоро наш призыв»

Новый слушок прокатился волной по форумам о группе «BTS». АРМИ обсуждают новость о Чимине (Jimin), который якобы собрался идти на службу одновременно с Чонгуком (Jungkook) и даже договорился о том, чтобы их обоих взяли в одну и ту же воинскую часть.

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