Джонни Херберт: «Йос Ферстаппен разжигает ситуацию в «Ред Булл», идет подготовка к гражданской войне»

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт предположил, что ситуация в «Ред Булл» будет лишь ухудшаться на фоне потенциального ухода Макса Ферстаппена в «Мерседес» и критике чемпионов мира со стороны его отца Йоса Ферстаппена.