«А зори здесь тихие» в новой телевизионной версии — проект Константина Зайцева

Режиссёр телеспектакля Константин Зайцев и продюсер проекта Сергей Пономарёв рассказали нашему корреспонденту: «Впервые со времён СССР профессиональная телевизионная команда создала телеспектакль про Великую Отечественную войну.
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