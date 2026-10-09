Орловский арбитраж наказал ТТП за долги перед поставщиком метана

Арбитражный суд Орловской области поставил точку в споре между поставщиком компримированного природного газа ООО «Метан» и главным городским перевозчиком МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (ТТП).
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