Ботаники наткнулись на уникальное чудо природы в свердловском заказнике

Сотрудники Института экологии растений и животных Уральского отделения (УрО) РАН впервые обнаружили уникальные популяции краснокнижных орхидей в Липовском карьере на территории Режевского природно-минералогического заказника в Свердловской области.
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