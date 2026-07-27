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Ботаники наткнулись на уникальное чудо природы в свердловском заказнике

Сотрудники Института экологии растений и животных Уральского отделения (УрО) РАН впервые обнаружили уникальные популяции краснокнижных орхидей в Липовском карьере на территории Режевского природно-минералогического заказника в Свердловской области.

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