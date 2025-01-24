В подмосковной Балашихе полицейские поблагодарили сотрудников банков за помощь в предотвращении мошеннических действий

Начальник отдела полиции по обслуживанию мкрн. Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» полковник полиции Сергей Зудилин поблагодарил сотрудниц банков Ольгу Аниканову и Анастасию Степанову, проявивших бдительность и оказавших содействие полиции в предотвращении мошеннических действий.
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