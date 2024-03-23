Иноагент Моргенштерн* не остался в стороне трагедии в «Крокус Сити Холле»

Моргенштерн. Фото ИнстаграмИноагент Алишер Моргенштерн* не остался в стороне московской трагедии. Скандальный рэпер заявил, что готов лично помочь материально всем пострадавшим во вчерашнем теракте в «Крокус Сити Холле».
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