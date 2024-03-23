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Иноагент Моргенштерн* не остался в стороне трагедии в «Крокус Сити Холле»

Иноагент Моргенштерн* не остался в стороне трагедии в «Крокус Сити Холле»

Моргенштерн. Фото ИнстаграмИноагент Алишер Моргенштерн* не остался в стороне московской трагедии. Скандальный рэпер заявил, что готов лично помочь материально всем пострадавшим во вчерашнем теракте в «Крокус Сити Холле».

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
это своего рода и есть то ,что на самом деле на душе у человека ...❤️
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23 час.
Владимир Курюкин
НЕ ВЕРЮ. Именно в искренность не верю. Солгавшему и  единственно веры нет, а здесь - тьма.
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22 час.
Валерий Светлый
у нас своих страшненьких хватает
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22 час.

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