Российские военные уничтожили около 300 боевиков "Кракена" ударом авиабомбы

МО: около 300 боевиков "Кракена" уничтожили ударом полуторатонной авиабомбы Около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ) весом в 1,5 тонны, сообщил на совещании начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.
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