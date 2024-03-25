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Российские военные уничтожили около 300 боевиков "Кракена" ударом авиабомбы

Российские военные уничтожили около 300 боевиков "Кракена" ударом авиабомбы

МО: около 300 боевиков "Кракена" уничтожили ударом полуторатонной авиабомбы  Около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ) весом в 1,5 тонны, сообщил на совещании начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.

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