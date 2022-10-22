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Независимый комитет по соответствию WADA обсудил восстановление Российского антидопингового агентства

Независимый комитет по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудил процесс восстановления РУСАДА.

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