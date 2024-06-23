В Иванове участников СВО освободили от платы за найм муниципального жилья

Проект нормативного акта в гордуму внесла прокуратура Ленинского района.Проект нормативного акта, предполагающего освобождение участников СВО от платы за найм муниципального жилья внесла в гордуму прокуратура Ленинского района города, депутаты его поддержали.
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