90-60-120. Силуанов рассказал о "параметрах" рубля на ближайшую трехлетку

Факторы, влияющие на курс рубля, могут быть разные В России на ближайшие годы заложили курс рубля на уровне 90 за доллар, однако курс может меняться в разные стороны от прогноза, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра финансов Антона Силуанова.
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