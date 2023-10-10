90-60-120. Силуанов рассказал о "параметрах" рубля на ближайшую трехлетку

Факторы, влияющие на курс рубля, могут быть разные В России на ближайшие годы заложили курс рубля на уровне 90 за доллар, однако курс может меняться в разные стороны от прогноза, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра финансов Антона Силуанова.