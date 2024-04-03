Алаудинов: некоторые украинские пленные просят российское гражданство

кП

катя Подвойская

🙏Спаси и сохрани нас от этих граждан, если кто помнит был такой хрущев, который выпустил, освободил сволочей бандеровцев из тюрем - результат на лицо. МЫ ЖЕ НЕ ХОТИМ ЧТОБЫ НАШИ ВНУКИ И ПРАВНУКИ ТОЖЕ ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ АД - ЧТО УСТРОИЛИ НАМ ЭТИ ВЫРОДКИ. ВСЕВЫШНИЙ СПАСИ И СОХРАНИ НАС🙏