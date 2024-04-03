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Алаудинов: некоторые украинские пленные просят российское гражданство

Алаудинов: некоторые украинские пленные просят российское гражданство

Как рассказал в беседе с РИА Новости помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, некоторые бойцы ВСУ, взятые в плен в зоне СВО, просят российское гражданство и не хотят возвращения на Украину.

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Комментарии
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кП
катя Подвойская
🙏Спаси и сохрани нас от этих граждан, если кто помнит был такой хрущев, который выпустил, освободил сволочей бандеровцев из тюрем - результат на лицо. МЫ ЖЕ НЕ ХОТИМ ЧТОБЫ НАШИ ВНУКИ И ПРАВНУКИ ТОЖЕ ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ АД - ЧТО УСТРОИЛИ НАМ ЭТИ ВЫРОДКИ.                                                                                                                                                                  ВСЕВЫШНИЙ СПАСИ И СОХРАНИ НАС🙏
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