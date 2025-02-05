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Нижегородская правда

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Александр Парамонов: «Ветераны СВО принесут пользу на гражданской службе»

Благодаря региональной программе «Герои. Нижегородская область» ветераны специальной военной операции смогут приносить пользу на гражданской службе, заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, директор Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Александр Парамонов.

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