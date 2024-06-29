Спустя год, после того, как состоялся телефонный разговор между тогда еще министром обороны Шойгу и шефом Пентагона Остином, снова произошло то же самое, правда, по инициативе американской стороны.
Пентагон дозвонился до Белоусова и потребовал дать гарантии для США
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Вовсе не противостояние испугало США,а воспроизводство узлов и материалов из подбитой американской техники.Изучают и пытаются воспроизвести.Броня танка,например.Переделка гаубицы под 155 мм,новый ствол,новый порох,новая взрывчатка.Там и электроника пригодится.
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9 час.
Svetlana Kuzmina
Василий, броня Т-14 гораздо выше, чем у Абрамса, но Абрамс более маневренный, несмотря на больший вес. А зачем переделывать гаубицы под 155 мм, когда у нас есть 152 мм. В чем разница?
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6 час.
Ольга Каширина
А гарантий Остин не подумал дать и прекратить бомбить наши города?
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5 час.
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