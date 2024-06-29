Пентагон дозвонился до Белоусова и потребовал дать гарантии для США

Вовсе не противостояние испугало США,а воспроизводство узлов и материалов из подбитой американской техники.Изучают и пытаются воспроизвести.Броня танка,например.Переделка гаубицы под 155 мм,новый ствол,новый порох,новая взрывчатка.Там и электроника пригодится.

Svetlana Kuzmina

Василий, броня Т-14 гораздо выше, чем у Абрамса, но Абрамс более маневренный, несмотря на больший вес. А зачем переделывать гаубицы под 155 мм, когда у нас есть 152 мм. В чем разница?