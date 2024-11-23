Эксперт в расследовании ятрогенных преступлений СК РФ Дмитрий Зинин – об изменении числа уголовных дел в отношении врачей

В 23-м году довольно существенно снизилось количество поступивших в Следственный комитет сообщений о преступлениях, связанных с так называемой ятрогений (врачебными ошибками) – с 5,7 тысячи до 4,431 тысячи.
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