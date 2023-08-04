Телефонные мошенники в разговоре с россиянами часто представляются сотрудниками полиции или Центробанка, а также утверждают, что на их собеседника или кого-то из его близких завели уголовное дело.
Пять способов определить телефонного мошенника
Комментарии
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Юна
...Пять способов определить телефонного мошенника... способ первый: Надо спросить "Чей Крым?"
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16 час.
Ольга
Неа, этот не работает. Они отвечают "наш".
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15 час.
Ольга
А где признаки-то? Ни здесь нет, ни по ссылке нет.
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15 час.
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