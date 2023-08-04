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Пять способов определить телефонного мошенника

Пять способов определить телефонного мошенника

Телефонные мошенники в разговоре с россиянами часто представляются сотрудниками полиции или Центробанка, а также утверждают, что на их собеседника или кого-то из его близких завели уголовное дело.

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Комментарии
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Юна
...Пять способов определить телефонного мошенника... способ первый: Надо спросить &quot;Чей Крым?&quot;
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16 час.
Ольга
Неа, этот не работает. Они отвечают &quot;наш&quot;.
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15 час.
Ольга
А где признаки-то? Ни здесь нет, ни по ссылке нет.
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15 час.

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