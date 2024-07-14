Поздравляем нашу любимую и дорогую мамочку Черникову Ирину Владимировну с днем рождения!!!🎂 Желаем тебе наша родная любви, счастья, здоровья и всех благ!!!! Владимир.
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Поздравляем нашу любимую и дорогую мамочку Черникову Ирину Владимировну с днем рождения!!!🎂 Желаем тебе наша родная любви, счастья, здоровья и всех благ!!!! Владимир.