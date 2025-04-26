Президент Литвы призвал пересмотреть некоторые христианские постулаты

Президент Литвы Гитанас Науседа, участвующий в похоронах папы римского Франциска в Ватикане, 26 апреля призвал пересмотреть христианский постулат о непротивлении злу насилием:«Считаю, что иногда нужна и сила.
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