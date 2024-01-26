Д’Анджело Расселл о 29 очках в матче с «Чикаго»: «Просто стараюсь дополнять Леброна и Дэвиса»

Разыгрывающий стал самым результативным у «Лейкерс», которые победили со счетом 141:132. На его счету 29 очков и 4 передачи при 10 из 18 с игры.
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