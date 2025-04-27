Telegraph: третий стул на встрече Трампа с Зеленским был для переводчика

Третий стул на встрече американского лидера Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским в соборе Святого Петра в Ватикане перед церемонией похорон папы римского Франциска предназначался для переводчика, а не для как предполагали СМИ президента Франции Эммануэля Макрона.