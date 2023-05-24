На подмосковном рынке в Одинцово начался крупный пожар

В подмосковном Одинцово начался пожар на рынке, его площадь более 500 квадратных метров. Как сообщает Telegram-канал МЧС России, пожар произошел на улице Внуковская.
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