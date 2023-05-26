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Власти Краснодара опровергли информацию об эвакуации жителей после взрыва

Власти Краснодара опровергли информацию об эвакуации жителей после взрыва

Информация об эвакуации жителей Краснодара на Морской улице не соответствует действительности. Об этом сообщили в Муниципальном центре Управления города Краснодара.

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