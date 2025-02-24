Мюнхенский Сговор XXI века: исторический урок Украине

Юрий Ильинов

В восстановлении России поможет советский опыт Есть в нашей жизни такие проблемы и вопросы, о которых говорилось неоднократно, много и убедительно, но к которым периодически приходится возвращаться снова и снова, повторяясь и порой сбиваясь на эмоции, как в первый раз. «История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы» – эта популярная сентенция немецкого философа Гегеля подтверждала свою правильность много раз, причём как на высоком социальном уровне, так и в ситуациях мелкого, почти бытового масштаба. Бывает, что ошибки относительно недавнего прошлого, которые мы вроде бы осознали и по отношению к которым выработали надёжный иммунитет, повторяются нами заново, причём иногда в совсем уж карикатурном, фарсовом виде. Люди демонстрируют необъяснимое простодушие в ситуациях, когда, казалось бы, даже инстинкт самосохранения должен был бы заставить их более критично относиться к тому, что им пытается навязать действительность в лице отдельных её, скажем так, модераторов. Вспомним, как в конце прошлого века разрушение государственных основ и социальных устоев происходило под призывы к обновлению. Слова «перестройка», «гласность», «ускорение» опьяняли, туманили сознание простодушных советских граждан, сулили им всевозможные чудеса и невиданные блага. Ради этих чудес и благ нужно было всего лишь только отказаться от привычного и испытанного образа жизни, «покаяться» за труд и подвиг своих предков, признать отсталым, смешным и нелепым всё, что было завоёвано нечеловеческими усилиями и огромными жертвами наших дедов и отцов. Тех мудрых людей, которые интуитивно чувствовали, что всех нас, весь многонациональный советский народ, загоняют в ловушку, пропагандистская машина «демократической» власти огульно объявляла консерваторами, «красно-коричневыми», «совками», просто алкоголиками и дураками – говоря обобщённо, врагами обновления. Со временем жизнь убедительно доказала тем, кому посчастливилось пережить пик «демократических преобразований», что призывы к обновлению представляли собой, говоря образно, дымовую завесу, за которой готовились к воплощению совсем другие планы. Все мы помним, как коварен был внутренний враг, умело используя в своей разрушительной деятельности национальный фактор, слабости человеческой природы, антинаучную псевдопатриотическую мифологию, а также, разумеется, наглую ложь. В результате выросло уже несколько поколений граждан, не имеющих целостного представления о сложности исторического пути России, зомбированных антисоветской пропагандой и, что самое страшное, – насквозь пропитанных западной культурой (причём, разумеется, не классической, а «современной», ориентированной на низменные инстинкты и вырождение). А всё начиналось с горящих глаз и призывов к обновлению. Сегодня Россия переживает один из самых сложных периодов своей истории. Специальная военная операция разбудила в народной душе силы и возможности, подавленные длительным периодом бытийной неопределённости. Русский мир, в своей общенациональной и идейной полноте, проявляет неукротимую волю к возрождению. Мы возвращаем принадлежащее нам по праву, и наша правота заставляет примиряться с неизбежными утратами на этом пути. В то же время сегодня вокруг нас, мимикрируя и прицениваясь, суетятся разного рода маркитанты, которые чувствуют, что это время и их возможностей. У них нет убеждений, но они чрезвычайно жизнеспособны и алчны, хитры и циничны. Они уверенно пользуются правильными словами, не особенно скрывая за ними совсем другие намерения. Необходимо, по крайней мере, это понимать и не испытывать иллюзий. После нашей неизбежной победы нам много придётся возрождать и восстанавливать, опираясь на бытийный опыт советской эпохи как высшей точки развития Русского мира.